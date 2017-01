Liikuntapalveluketjulla pyritään ennaltaehkäisemään diabetesta

|

LOIMAALLA on tartuttu tyypin 2 diabeteksen ehkäisytyöhön vakavasti: liikunnan palveluketjulla (LiPaKe) pyritään välttämään lisäsairastumiset ja edistämään juuri diagnosoitujen asiakkaiden terveyttä.

– Loimaalla on tyypin 2 diabeetikkoja paljon, ja hoidon kokonaiskustannukset ovat keskimääräistä korkeammat, hankkeen ohjausryhmässä toimiva fysioterapeutti Minna Koivula taustoittaa.

Liikkumattomuus on yksi suurimmista diabeteksen riskitekijöistä. Loimaalla on marraskuusta asti alettu tarjota korkean riskin henkilöille liikuntaneuvontaa, jolla pyritään pysyviin elintapamuutoksiin.

– Kaikkein tärkeintä ovat oma-aloitteisuus ja halu sitoutua. Liikuntaneuvoja ei pysty muuttamaan kenenkään elämää, vaan motivaation täytyy lähteä itsestä, Koivula toteaa.

LIIKUNTANEUVONTAAN pääseminen edellyttää kohderyhmään kuulumisen lisäksi lähetettä terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Oman diabetesriskin voi tarkastaa myös Diabetesliiton sivujen arviointilomakkeesta. Asiakas saa käyntikortin liikuntaneuvojalle, johon hänen tulee itse ottaa yhteyttä.

– Jo tämä karsii pois huonosti motivoituneet, sillä palvelua ei tyrkytetä väkisin, liikuntaneuvojana toimiva fysioterapeutti Kaija Kojo sanoo.

Maija Paloposki

