Loimaan Likan ehdokashaku on alkanut

LOIMAAN SEUTU Loimaan Likka -kilpailun ehdokashaku on käynnistynyt. Loimaan Likaksi etsitään taas iloista ja ulospäin suuntautunutta 18–29-vuotiasta Loimaan seudulta kotoisin olevaa tyttöä.

Loimaan seudun Nuorkauppakamari ja Loimaan Yrittäjät järjestivät kilpailun viime vuonna yli kymmenen vuoden tauon jälkeen. Koska kisa pistettiin nopeasti pystyyn, ehdokkaiden hakuaika jäi lyhyeksi.

Nyt järjestäjät ovat ajoissa liikkeellä ja odottavat kisaan runsaasti hakemuksia, joista he valitsevat kuusi likkafinalistia.

Likkafinalistit esitellään yleisölle Aprillimarkkinoilla huhtikuussa. Tämän jälkeen edessä on kolmen viikon tour, jonka aikana finalistit ovat tavattavissa kiertuetapahtumissa.

Yleisö äänestää voittajan, joka kruunataan iltagaalassa Loimaan Seurahuoneella.

Loimaan Likka -kilpailussa annettiin viime vuonna lähes 3 700 ääntä.

– Se on yksi mittari siitä, että kisa todella kiinnosti. Tarkoituksena on luoda Loimaalle taas positiivista pöhinää, projektipäällikkö Jussi-Pekka Niittymäki sanoo.

Ilmoittaudu mukaan ehdokkaaksi lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 28.3. mennessä sähköpostitse: nuorkauppakamari@loimaajc.com. Likkoja voi myös ilmiantaa.