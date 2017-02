Meillä on ensi-ilta!

|

LOIMAA Lauantaina 4. helmikuuta ensi-iltansa saava teatterikappale Kaksi kylän lintua on erityinen tapaus Loimaan teatterissa: kaksi H. C. Andersenin lintusatua yhdistävä musikaali on lähes kokonaan 12–15-vuotiaiden harrastajien itse suunnittelema ja toteuttama.

– Alkuidea tuli minulta, mutta nuoret ovat itse käsikirjoittaneet, sanoittaneet laulut ja suunnitelleet koreografiaa. Kappale on nuorten oma teos, ohjaaja ja sävellyksistä vastaava Merikerttu Mutala kertoo.

MUSIKAALI tuo lavalle 16 nuorta, mutta kaikkiaan mukana on ollut 25 tekijää. Osana teatteritaiteen perusopintoja harrastajat ovat päässeet näkemään niin puvustuksen, lavastuksen kuin tekniikankin rakentumista.

Näytelmä on kertomus ystävystymisestä ja erilaisuudesta, joita seurataan päähahmojen, Satakielen ja Ruman ankanpoikasen, kasvutarinoiden kautta.

– Hahmot eivät tunne kuuluvansa joukkoon, mutta kun he löytävät toisensa, he tulevat siksi, mitä haluavatkin olla, Mutala kertoo.

Maija Paloposki

