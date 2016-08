Taidetta vihanneksista

|

LOIMAA/ALASTARO Muutama vuosi sitten alastarolaiselta Tuula Jokelalta meinasi jäädä aamiaiset kokonaan syömättä Thaimaan-matkalla, koska tarjolla oli niin kauniisti kaiverrettuja vihanneksia ja hedelmiä.

Hän otti niistä kuvia ja innostui ostamaan kasan vihannesten kaivertamisesta kertovia kirjojakin. Jokela on aina ollut kätevä käsistään, ja jos hän näkee jotain uutta, hän palaa halusta tietää, miten homma tehdään.

KAIVERRUSTEKNIIKOITA Jokela on oppinut videoita seuraamalla. Mitä enemmän harjoittelee, sitä siistimpää ja ohuempaa jälkeä saa aikaiseksi. Nykyään täysiä huteja tulee enää harvoin. Onnistumiset palkitsevat, ja mitä taitavammaksi tulee, sitä kriittisempi on omia tekeleitään kohtaan.

– Tekemällä ja kokeilemalla keksii koko ajan uusia juttuja.

Kaivertaminen on Jokelalle arkityön vastapainoa. Kun isäntä tekee pöydän toisella puolella ristikoita, hän kaivaa jääkaapista vihanneksia ja alkaa ”nysväämään”. Kaivertaminen on kivaa myös lastenlasten kanssa.

