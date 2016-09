Eero Aaltonen Ura Basketiin

|

KORIPALLO Loimaan Korikonkareiden kasvatti Eero Aaltonen siirtyy ensi kaudeksi pelaamaan kaarinalaiseen Ura Basketiin. Ura Basketin miesten edustusjoukkue pelaa kaudella 2016–2017 valtakunnallisessa 1B-divisioonassa.

Aaltonen on tehnyt Ura Basketin kanssa ensi kautta koskevan sopimuksen. Aaltonen on pelannut lähes koko uransa Loimaalla, Bisons Loimaan joukkueessa hän oli voittamassa SM-kultaa 2012 ja 2013 sekä SM-hopeaa 2015. Korisliigassa hän on lisäksi edustanut yhden kauden Lappeenrannan NMKY:tä. Viime kaudella hän pelasi alkukaudella Forssan Koripojissa Ykkösdivaria ja loppukauden Bisonsissa Korisliigaa ja VTB-liigaa.