Hurrikaanille toinen voitto Loimusta

|

LENTOPALLO Loimu–Hurrikaani 0–3 (24–26, 18–25, 17–25).

Hurrikaani ja Raision Loimu kohtasivat toisen kerran viikon sisällä. Tällä kertaa pelipaikkana toimi Rusko, mutta muuta muutosta ei joukkueiden välille ollut syntynyt. Hurrikaani jyräsi Loimun harjoitusottelussa toistamiseen selvästi. Vain ensimmäinen erä oli tasaista pelaamista, osittain Hurrikaanin omien virheiden ansiosta.

Edelleen Lauri Rantasen johtama joukkue oli kaikessa tekemisessä Dragan Mihailovicin joukkuetta parempi ja tehokkaampi.

– Ensimmäisessä erässä Mikko Oivanen piti meitä pelissä mukana. Silloin ei vielä löytynyt muualta apuja, vaan Mikko joutui hyökkäämään paljon. Toisesta erästä alkaen homma lähti hyvin meiltä käyntiin ja päästiin kiinni omaan pelaamiseen, Rantanen kommentoi.

Hurrikaanin tasaisuudesta kertoo paljon, että peräti kahdeksan pelaajaa saalisti itselleen vähintään yhden pisteen. Tehokkain oli jälleen Mikko Oivanen, joka nyt paukutti 17 pistettä 60 prosentin tehokkuudella. Tällä kertaa hieman yllättäen Harrison Peacock oli ässäkuningas neljällä läpisyötöllä.

– Kokonaisuudessaan meiltä sellainen ok peli. Edellisen Loimu-pelin jälkeen on puhuttu paljon kommunikoinnista kentällä, jotta helppoja palloja ei tippuisi meidän kenttään. Se alkoi toimia hyvin, kun Tomi Mutka tuli toisessa erässä kentälle ja otti hienosti vastuuta. Tykkään, että pelaaja haluaa palloa ja puhuu kentällä.

VAIKKA kaksi viimeistä erää mentiin käytännössä täysin musta-keltaisten johdolla, kehui Rantanen myös vastustajaa.

– Amerikkalaispelaajat (Mike Marshman, Gregory Taylor) alkavat pikku hiljaa löytää pelijuonen Ville Junturan kanssa. Samoin Michael Chemos parantaa hakkuripeliä.

HURRIKAANI ei vielä toistaiseksi ole harjoituspeleissä kohdannut parempaansa. Joukkueen pelaaminen on hämmästyttävän valmista ja rauhallista. Mikko Oivasen tulo on rauhoittanut muun joukkueen pelaamista, ja roolit näyttävät olevan kaikille selvillä.

Toisen pelaavan yleispelaajan paikka on edelleen terveellisessä kilpailutilanteessa, kun Mutka ja Eemeli Kouki taistelevat siitä.

Alkavalla viikolla Hurrikaani keskittyy vain harjoitteluun. Seuraavan kerran joukkue pelaa harjoituspelejä 4.10. Tampereella ja 6.10. Loimaalla Rantaperkiön Iskua vastaan.

Valtteri Arra