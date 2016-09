Konkareiden kasvatteja LoKoKo Bisonsiin

|

KORIPALLO Läntisen alueen II-divisioonassa pelaava LoKoKo Bisons on tehnyt uusia pelaajasopimuksia. Joukkueeseen liittyvät Loimaan Korikonkareiden omat kasvatit vuonna 1998 syntyneet Konsta Hannula ja Juuso Mäkilä sekä jo kokeneempi, vuonna 1981 syntynyt Matti Selinheimo.

Lisäksi kokoonpanoon on kiinnitetty 34-vuotias Sebastian ”Rory” Lyons, joka on sekä Suomen että Yhdysvaltain kansalainen. Hän on viimeksi pelannut Vaasan Salamassa toissa kaudella, jolloin kausi päättyi ennen aikojaan polvivammaan. Aiempaa pelaajakokemusta hänellä on myös Yhdysvalloista Ecclesia Collegen riveistä.