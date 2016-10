Loimaan sairaalan näivettäminen – nyt puhuvat hoitajat

|

LOIMAA Tyks Loimaan sairaalan hoitohenkilökunnalla on monta hyvää kysymystä ja huomiota, jotka liittyvät sairaalan toimintojen supistamissuunnitelmiin. He kummastelevat esimerkiksi sitä, mihin entisten aluesairaaloiden nyt tekemät leikkaukset mahtuvat jatkossa.

– Me ajattelemme täällä keventävämme ison sairaalan taakkaa, jotta he saavat keskittyä todella isoihin ja vaikeisiin leikkauksiin.

Loimaan sairaalalla on vaikuttavaa numeraalista tilastoa operaatioden määrästä: esimerkiksi tähystyksellä tehtyjä nivustyräleikkauksia on tehty 125 eli noin kaksi kolmasosaa koko piirin määrästä.

