Hurrikaanille viides voitto

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Lentopalloseura Etta, Oulu 3–0 (25–19, 25–20, 25–20).

Tasan kahdeksankymmentä minuuttia kesti Hurrikaanin ja Lentopalloseura Ettan sunnuntainen Mestaruusliigan ottelu. Jo viidennen 3–0-voiton ottanut Hurrikaani jyräsi jokaisella osa-alueella väkisin oululaisten yli. Vaikka Etta lähti Loimaalle lauantainen Loimu-voitto takataskussa, siltä loppui usko voittoon erien lopuilla. Ja siinä vaiheessa kotijoukkue nosti pelillistä tasoaan napsun verran ylöspäin.

– Me pärjäsimme joka erässä melkein loppuun saakka, mutta sitten ratkaisevilla hetkillä emme olleet tarpeeksi huolellisia ja rohkeita. Yleisö näki tänään todella hienon lentopallo- ottelun, jossa hyökättiin vahvasti. Jossain muualla kuin Loimaalla olisimme tällaisella hyökkäyspelillä voittaneet, vierasjoukkueen värikäs valmentaja Olli Kuoksa lasketteli.

Kuoksan kommentit pitivät hyvin paikkansa, sillä Hurrikaanilla oli parissa erässä hiukan vaikeuksia saada peliään käyntiin. Toisessa erässä kotijoukkue oli jo 2–7-tappiolla, mutta tekniselle aikalisälle mentäessä sen oli jo onnistunut siirtyä 14–12-johtoon.

– Syöttöpeli ja vastaanotto oli vahvaa. Vaikka Etta oli tehokas hyökkäyspelissä, saimme tarvittavat puolustuspallot, jotka sitten voitimme kaveria useammin, Hurrikaanin valmentaja Lauri Rantanen summasi.

Rantanen ei ymmärrettävästi löytänyt joukkueensa pelistä moitittavaa, vaan kiitteli koko joukkueen kollektiivista pelaamista. Sunnuntainakaan joukkueesta ei löytynyt yhtään alisuorittajaa. On jopa hämmästyttävää, kuinka valmista ja iloista Hurrikaanin pelaaminen on juuri nyt. Mikko Oivanen (17 pist.) oli kotijoukkueen tehokkain, mutta Tuomas Koppasen (8 pist. +8) ja Matti Oivasen (9 pist. 3 ässää) iltapuhde oli myös vahva.

Sunnuntaina Hurrikaani hyökkäsi vähillä virheillä. Vain kaksi hyökkäysvirhettä on pieni määrä, eikä vastaanotossakaan ollut suurempia vaikeuksia. Peli on tällä hetkellä sillä tasolla, että Hurrikaanin pahin vastustaja löytyy peilikuvasta. Jos joukkue jatkaa tällä murhaavalla tavalla, eikä kompastu asennevammaan, voi Rantanen istua jatkossakin vaihtopenkillä tyynen rauhallisena.

Hurrikaani jatkaa pelejä jo keskiviikkona, kun Suomen cupin puolivälierien avausosassa vastaan asettuu Mestaruusliigan kärkipaikkaa pitävä Vantaa Ducks (ex-KoVe). Ismo Tuomisen valmentama vantaalaisjoukkue on ollut alkukaudelle vahva. Sen peli on perustunut Miro Määttäsen ja Toni Kankaanpään johdolla vahvaan aloitussyöttöön ja raikkaaseen hyökkäyspelaamiseen. Kun joukkue onnistui löytämään huipputason passarin Unkarista (Balint Magyar), on Ducks onnistunut voittamaan alkukauden seitsemästä ottelusta peräti kuusi. Nyt se joutuu todelliseen testiin, kun Hurrikaani asettuu vastaan.

– Me olemme huippujoukkue ja tulemme näyttämään Ducksille, kuinka hyviä me olemme, Hurrikaanin pelaaja Luke Smith uhosi.

Puolivälieristä pääsee final four -tapahtumaan viime vuoden tapaan se joukkueista, kumpi kahdesta keskinäisestä pelistä kerää enemmän pisteitä. Toinen osaottelu pelataan Vantaalla tulevana sunnuntaina.

Valtteri Arra