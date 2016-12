Valepa katkaisi Hurrikaanin hurjan voittoputken

|

LENTOPALLO Hurrikaani–Vammalan Lentopallo 1–3 (25–21, 19–25, 35–37, 16–25).

Koko alkukauden voitosta voittoon liitänyt Hurrikaani joutui nöyrtymään kauden 13. ottelussa lauantaina Liikuntahallissa. Valepa onnistui kukistamaan kotijoukkueen laadukkaammalla ja monipuolisemmalla hyökkäyspelillä.

Mikko Eskon passipeli oli lauantaina juonikasta ja entinen maajoukkueen ykköspassari käytti tehokkaasti keskipelaajiaan Jacob Guymeria (14 pist.) ja Tommy Carmodya (16 pist.,4 ässää).

– Täällä on aina hieno pelata. Ottelutapahtuma on hieno ja paljon yleisöä. Harmi, ettei näitä pelejä ole enemmän, Esko jutteli pelin jälkeen.

Sen lisäksi Urpo Sivula on päässyt viime kauden pahasta akillesjännevammasta eroon ja saanut ehjän kesäharjoittelukauden alle. Kova työ näkyy nyt parketilla kovina tehoina. Sivula pommitti Hurrikaanin torjunnan rikki ja riepotteli syöttövuorossa peräti neljän ässän verran Hurrikaanin hihaosastoa.

– Kun jalka nousee ja fysiikka on kunnossa, niin tehojakin tulee, myhäili tyytyväinen hakkuri.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA tällä kaudella vastustaja onnistui riisumaan Hurrikaanin aseista. Mikko Oivanen (25 pist.) ja Luke Smith (21 pist) jäivät liian yksin hyökkäyspelissä ulottuvaa vierasjoukkueen torjuntaa vastaan. Kun keskihyökkäys oli lähes olematonta, vain 13 passia, oli Valepan torjuntapelin helppo lukea kotijoukkueen hyökkäyksiä.

– Kaaduttiin muutamaan pitkään syöttöputkeen. Lähinnä Carmody oli meille vaikea syöttöruudussa, Hurrikaanin päävalmentaja Lauri Rantanen summasi.

Vaikka Hurrikaani poistui ottelusta tappio niskassa, näki yli 1 100 katsojaa kovatasoisen ja laadukkaan lentopallo-ottelun. Se, mikä Hurrikaanilta lauantaina puuttui, oli keskimiesten tehokkaampi käyttäminen hyökkäyksissä. Varsinkin 208-senttinen Carmody paukutti keskeltä palloa hirvittävällä raivolla kenttään. Matti Oivanen tai Tuomas Koppanen eivät saaneet jenkkikeskipelaajaa kiinni millään.

Kotijoukkueen puolustukseksi on myönnettävä, ettei vastaanotto antanut kovinkaan paljon parempaa mahdollisuutta hyökkäyspelissä. Harrison Peacock joutui turvautumaan liian usein isoon laitapassiin, jonne Valepa ehti rakentamaan kolmen miehen torjunnan eteen.

– 13 torjuntaa on hyvä määrä Valepan tasoista joukkuetta vastaan. Samoin kymmenen ässää on paljon. Mutta vastaanoton jälkeinen hyökkääminen oli tänään ensimmäistä kertaa tällä kaudella vastustajaa heikompaa. Ja siihen ratkeavat nykypäivänä pitkälti tiukat ottelut, Rantanen pohti.

HURRIKAANIN OTTELURUUHKA jatkuu torstaina Bulgariassa Cev-cupin toisen osaottelun merkeissä. Kun joukkue palaa Dobrudjasta 23. päivänä kotiin, se pääsee viettämään muutaman päivän joululoman. Rantasen mukaan joukkue palaa harjoituksiin loppiaisena, koska 28. päivänä Loimaalle saapuu jo toistamiseen Kokkolan Tiikerit.

Valtteri Arra