Hurrikaanin voittoputki sai jatkoa

LENTOPALLO Hurrikaani–Isku 3–2 (25–16, 23–25, 25–15, 24–26,1 5–13).

Hurrikaanin vauhti kotoisessa Mestaruusliigassa on tällä hetkellä kovaa. Se ei ole hävinnyt tämän vuoden puolella liigapeliä kertaakaan. Edellinen liigaottelussa koettu tappio on viime vuoden joulukuulta.

Vaikka nuori ja taisteleva Rantaperkiön Isku saapui Loimaalle pelaamaan rohkeaa lentopalloa, sekään ei pystynyt laittamaan kotijoukkueen peräkkäisten (9 kpl) voitettujen otteluiden putkelle päätöstä. Tilastojen valossa Hurrikaani hallitsi ottelua suvereenisti. Mutta lentopallo-ottelua ei voiteta tilastoissa vaan se pitää tehdä konkreettisesti parketilla.

– Pettynyt olo. Ollaan pelattu huippujoukkueita vastaan aikaisemmin hiukan arkaillen, tänään oltiin rohkeita. Silti tappio harmittaa todella paljon. Näitä viiden erän otteluita ollaan aivan liikaa hävitty tällä kaudella, Iskun päävalmentaja Jussi Heino tilitti.

Heinon harmituksen ymmärtää, sillä Isku oli hyvällä ilmeellä liikkeellä ja hiukan onnekkaampana se olisi saattanut ryövätä jopa voiton Loimaalta. Nyt kokemus ja tulikuuma hakkuri Mikko Oivanen (31 pist. +24) pelastivat isännät tappiolta.

– Muutamaa erää vietiin aika puhtaasti ja tilastoissa voitettiin, mutta silti vain 3–2-lopputulos. Joten siihen nähden pieni pettymys ottelun lopputulos, Eemeli Kouki mietti.

HURRIKAANIN PELI lauantaina oli kaikin puolin kuosissa. Vastaanotto oli vahvaa, mistä huolehtivat Koukin lisäksi Jesse Mäntylä ja Tomi Mutka. Itse asiassa vastaanotto on se osa-alue, joka Hurrikaanilla on läpi kauden parantunut jatkuvasti. Siitä paras osoitus on vastustajalle annettujen ässäsyöttöjen määrä, joka on ylivoimaisesti liigan pienin.

Lauantaisen ottelun torjuntapeli oli käsittämättömän kovaa. Karri Kutinlahti otti yksinään seitsemän torjuntapistettä ja muu joukkue säesti rinnalla. Kaikkiaan 21 torjuntaa, joista Kutinlahden lisäksi Oivasen veljekset napsivat viisi torjuntaa mieheen. Samoin hyökkäystehokkuus oli Iskua parempi (47–39 %). Näiden tilastollisten faktojen pohjalta lopputulos on jopa yllätys.

– Saatiin kova vääntö aikaiseksi, tällaisesta pelistä luultavasti yleisökin tykkää, kommentoi vielä viime kaudella Hurrikaania edustanut Kasimir Vuorinen.

Vuoriselle vanhaan kotihalliin paluu entisen kotiyleisön eteen ei tuottanut minkäänlaisia jännitysväristyksiä. Yhteensä 16 pistettä ja rohkeaa lentopalloa esittänyt Vuorinen on saanut maisemanvaihdoksen jälkeen paljon itseluottamusta ja peliaikaa, joka näkyy nyt kentällä hyvinä asioina.

MESTARUUSILIIGAN runkosarjaa on vaihtelevasti joukkueilla jäljellä 7–9 ottelua. Silti runkosarjan voitto on Hurrikaanin ja Valepan välinen kamppailu. Tällä kaudella Mestaruusliigan paremmuuden ratkaisee ensisijaisesti voitettujen otteluiden määrä. Hurrikaani on voittanut 21 ottelua ja Valepa 19. Molemmilla joukkueilla on pelattuja otteluja 22.

Hurrikaanin loppuohjelma on kovin vieraspelivoittoinen ja samalla pelillisesti haastava. Se matkaa vielä muun muassa kahdesti Pielaveden Sampon vieraaksi, ja runkosarjan päätöskierroksella joukkue kohtaa Sastamalassa Valepan.

Runkosarjan voitolla on merkitystä, silloin pääsee aloittamaan jokaisen ottelusarjan kotipelillä. Joten panosta riittää aivan loppuun saakka.

Valtteri Arra