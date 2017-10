Hurrikaani syötti Akaan nurin

|

LENTOPALLO Akaa-Volley–Hurrikaani 0–3 (22–25, 18–25, 18–25).

Sarjanousija Akaa-Volley isännöi Hurrikaania lauantai-illan Mestaruusliigan ottelussa. Ensimmäisen erän jälkeen ottelu repesi, pitkälti Hurrikaanin hurjan syöttövireen ansiosta. Matti Oivanen kiskaisi peräti kahdeksan ässää ja koko joukkueen ässäsaldo oli 15!

– Tuli suonenveto syöttöruudussa. Vastaavasti hyökkäyspuolella oli vaatimattomampaa, summasi iltapuhdettaan kapteeni Oivanen.

Oivanen oli 15 pisteellään joukkueen pisteykkönen, keräten myös kaksi torjuntaa. Vierasvoiton lisäksi Max Staples pääsi vihdoin kentälle. Debyytti sujui varsin kelvollisesti, vaikka miehellä on alla puolentoista vuoden mittainen vammakierre. Nyt olkapääoperaation jälkeen Staples kirjautti ensimmäiset täydet ”peliminuutit” tälle kaudelle ja päävalmentaja Lauri Rantasen mukaan otteissa oli, totta kai, näkyvissä vielä pelituntuman puutetta.

– Kahdessa ensimmäisessä erässä Staplesin peli oli vielä hakemista, mutta kolmannessa nähtiin jo kelvollista pelaamista. Aika tasavahva pelaajatyyppi on kyseessä. Vahvuus on vastaanotto, mutta myös hyökkäys sujuu, oli päävalmentajan analyysi.

Staples kirjasi 12 pistettä ja kolme ässää.

VOITTO SARJANOUSIJASTA oli kollektiivisen onnistumisen summa. Joukkueesta kolme pelaajaa sai aikaiseksi vähintään kymmenen pistettä. Tällä kertaa Maksim Buculjevic ruokki Antti Ropposta säästöliekillä vain 11 passin verran. Sen lisäksi kuusi pelaajaa sai syötettyä vähintään yhden ässän.

– Aloitimme vaatimattomasti. Ensimmäisessä erässä vastaanottomme oli surkea, mutta hyökkäsimme siitä huolimatta 61 prosentin tehoilla. Se on aika käsittämätöntä, mutta kertoo joukkueen tulivoimasta paljon, Rantanen ihmetteli.

Toisessa ja kolmannessa erässä Hurrikaani oli niskanpäällä, vaikka kolmannen erän alku oli Akaan hallintaa tilanteeseen 8–4 saakka. Sen jälkeen vahva aloitussyöttö alkoi musertaa Akaan vastaanottoa ja Hurrikaani pääsi kuromaan eron umpeen.

RANTASEN MUKAAN mennyt viikko oli joukkueelle kevyt, mutta tämä viikko mennään kovempaa.

– Nyt harjoitellaan kovaa ja paljon. Vielä en ole katsellut Tiikereitä videolta, joten en oikein osaa sanoa, minkälainen joukkue saapuu Loimaalle lauantaina.

Hurrikaani on tällä hetkellä sarjassa neljäntenä, ja valmennusjohdon tavoitteena on saada joukkuepelaamista tiiviimmäksi. Staplesin kuntoutuminen on erinomainen asia. Nyt Rantasella alkaa olla työkalupakissa vaihtoehtoja erityyliseen pelaamiseen. Ainoastaan Kasimir Vuorinen on pitkäaikaispotilaana poissa vahvuudesta.

Valtteri Arra